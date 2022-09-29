日本一家名為「巴布亞紐幾內亞海產」的水產加工廠近年因特殊的上班規定受到矚目，員工不僅可以自由選擇想上班的時間，還能挑喜歡的工作來做，甚至當天有事無法上班或不想上班也不用請假，沒想到在如此寬鬆的規定下，公司營業額竟然能蒸蒸日上，引起熱烈討論。

綜合媒體報導，巴布亞紐幾內亞海產老闆武藤北斗訂定相當特殊的管理規定，允許員工無故曠職，工時也可以隨心所欲規劃，想回家的時候就可以回家，此外，員工可以在每個月的問卷反映不想做或不擅長的工作，接下來就可以做擅長或喜歡的工作。

這些規定乍看之下會影響工作效率，但結果卻十分驚人，每個員工只做自己擅長的工作，大幅提升效率也成功避免員工偷懶，武藤北斗受訪時表示，「我們的員工都不想離職，近三年沒有人離開，這在水產加工業來說，簡直是奇蹟。」

不過也因為該公司唯一的商品是加工巴布亞紐幾內亞的蝦子，員工也以兼職員工為主，武藤北斗透露，公司一年的營業額來到1.3億日圓（約新台幣2866萬）善待員工獲得成效比想像中還要大。

武藤北斗強調，員工離職率一低，做起事來都會越來越熟練，效率也會跟著上升，接下來只要使用比較少的人力，就可以製作大量的產品。