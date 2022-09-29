台東強震造成鹿野鄉納骨塔牆面傾斜倒塌，有52個骨灰罈破碎，先人骨灰撒落滿地，混在一起無法辨識，鹿野鄉公所29日表示，將設置聯合大櫃位及紀念碑，並依不同的宗教辦理法會或追思會，另有台北市台東縣同鄉會及殯葬業者捐贈共260個骨灰罈，鄉長李國強感謝民間善行，做公益、積公德。

9月17、18日花東地區連續發生規模6.4及6.8強震，位於鹿野鄉的納骨塔災情慘重，櫃子傾斜倒塌，根據鹿野鄉公所統計，全部共有534個骨灰罈受影響，92個破損有裂痕，並有52個摔落破碎，先人的骨灰、骸散落一地，混合後無法辨識。

得知家鄉地震災情嚴重，台北市台東縣同鄉會會員許順隆向該會反映請求協助後，由同鄉會捐贈160個骨灰罈給鹿野鄉公所，理事長李廣浩表示，從小在台東長大，雖然高中畢業就北漂，仍心繫家鄉事，台東雖然偶有地震，但是很少有這麼強烈的，希望能為故鄉略盡綿薄之力。

無獨有偶，台東在地的信誠生命禮儀公司董事長顏川清也號召家人及多位善心人士，捐贈100個骨灰罈，希望能拋磚引玉，大家來做公益。李國強說，總計260個骨灰罈都已到位，感謝十方善信大德伸援手。

鹿野鄉長李國強表示，原本以為骨灰混合無法辨識的部分最難處理，所幸與家屬召開協調會後很快就取得共識，將把這些骨灰全部放在聯合大櫃位，並立紀念碑，載明事發緣由。

另外，家屬要求原來的櫃位復原後仍保留由家屬放置先人遺物，同時依不同的宗教信仰辦理法會或追思會，鄉公所完全照辦，家屬不必負擔任何費用，其中，10月10日上午10時將舉辦安靈法會，以告慰先人，也讓家屬安心。