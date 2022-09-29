副總統賴清德出席閉幕儀式。（洪靖宜攝）

世界台灣商會聯合總會第28屆年會，29日舉行閉幕典禮，由副總統賴清德出席，他於致詞時向台商提出3件事，包括為台灣發聲、與政府共同打造新的世界產業供應鏈，以及協助政府2050淨零轉型的目標。

今年移師高雄萬豪酒店舉行的世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議，29日舉行閉幕典禮暨新舊任總會長、監事長交接。參與閉幕典禮的副總統賴清德說，總統參加開幕式，副總統出席閉幕典禮有如形成一個傳統，表示政府對台商感謝與支持，感謝此次大會選定高雄舉辦，展現港都熱情，甚至也讚賞本屆總會長王德這次還邀請到美國前國務卿蓬佩奧，也對新任總會長黃行德過往捐資震災的行為感謝。

賴清德也提到，每位台商單槍匹馬到世界各地開疆闢土，每人都是國家力量，甚至還可回饋台灣，身處各僑居地每人都是台灣親善大使，他說，現今國際情勢複雜，希望台商能夠團結跟政府一起打拚，首先就是為民主台灣發聲，近期因疫情影響、中美貿易、俄烏戰爭，或是大陸軍演，希望台商以外交力量為台灣發聲，讓更多國家了解台灣。

另外，他說全世界產業鏈重組，希望台商能跟政府一起合作打造全球新供應鏈，政府也會竭盡所能協助台商，與如日本、美國、歐洲等國合作，希望台商跟政府一同穩定台灣全球產業鏈關鍵地位，而新闢產業鏈我們也能參與其中，確保經濟發展。

賴清德表示，美國參議院外交委員會已通過《台灣政策法案》，眾議院也提出對台灣國防、外交、經貿、台灣的國際參與等支持，在國防上要將台灣當成非北約組織盟友地位，5年內要提供65億美金建構台灣國防系統，他說：「對台灣幫助非常大！」賴說，國際非常重視台灣在產業鏈的關鍵力量，所以需要台商跟政府持續努力穩定台灣關鍵地位。

最後，賴清德表示，2050年淨零轉型是全世界趨勢，但過程勢必對台灣產生衝擊，政府會提出淨零排放路徑，希望氣候法制、科技研發達到產業、能源、生活及社會轉型，在邁向轉型過程中，同樣也盼台商能協助。