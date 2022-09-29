雲林縣虎尾立體停車場工程獲金質獎，縣長張麗善視查確保工程品質。（張朝欣攝）

雲林縣政府為改善虎尾鎮市區停車問題，規畫「虎尾鎮公安路立體停車場新建工程」，打造地上6層、地下1層的城市森林，獲得今年「國家卓越建設獎最佳規畫設計類金質獎」肯定，29日雲林縣長張麗善前往工地了解施工情形，確保工程品質符合金質獎標準。

虎尾鎮公安路停車場原為免費的平面停車場，約有60餘車位，因長期遭人占用引發爭議，經縣府招標暫改為民間經營收費停車場，但為配合立體停車場工程，收費停車場於2020年11月結束營業，閒置1年多後，今年2月展開立體停車場工程。

張麗善表示，此工程案位於虎尾鎮市中心，鄰近林森路商業帶，設計時將人行廣場活動場域、都市景觀紋理等納入設計考量，並以「樹」作為整體構想，提出「城市綠色建築=停車場＋商場＋垂直森林」為主要設計概念，打造地上6層、地下1層的城市森林。

完成後預估可提供296個汽車停車位與30個機車停車位，考量位於商業區，停車場1、2樓設置商業空間，由於設計概念兼具創新與實用，獲得今年「國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎」肯定。

張麗善說，本案為縣內指標性工程，工程總經費達6.33億，1.2億由中央補助，其餘縣政府自籌。由於緊鄰布袋戲館，施工安全極為重要，在施作擋土支撐時，縣府即要求必須透過監測作業，避開振動影響，本月初已完成基礎開挖工程與接地作業。

張麗善指出，新建工程由謝舒惠建築師事務所監造，義力營造公司承攬施工，都是國家級獎項的常客，預計2023下半年完工，縣府會在如期如質的條件下，達成符合金質獎的工程品質。