中國商務部發言人束珏婷今日表示，近期穩增長促消費政策持續發力，大陸國內消費市場呈現向好發展態勢。商務部將支持新能源汽車購買使用，加快活躍二手車市場。

商務部例行記者會上，束珏婷指出，8月當月社會消費品零售總額按年增長5.4％，增速較7月加快2.7個百分點。大宗消費持續回升，8月，限額以上單位汽車、家電零售額按年分別增長15.9％和3.4％，延續了6月份以來的回升勢頭。

線上消費穩步增長，1-8月實物商品網路零售額按年增長5.8％，占社零總額的比重達25.6％。服務消費逐步恢復，8月份餐飲收入按年增長8.4％。後期，隨著各項政策效能進一步釋放，消費總體有望延續恢復發展勢頭。

中國商務部稱，下一步將促進消費持續恢復。繼續推動落實擴大汽車消費系列政策措施，支持新能源汽車購買使用，加快活躍二手車市場。落實好促進綠色智能家電消費政策措施，開展家電以舊換新，推進綠色智能家電下鄉。促進餐飲、住宿等行業恢復發展。