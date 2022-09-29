迎接全面解並封衝刺秋冬國內旅遊業績，礁溪晶泉丰旅推出「暖湯慢活趣 微放鬆」雙重加碼送快閃優惠， 9月30日上午9點起準時開搶，限時回饋只賣5天，入住日期自9月30日起至11月30日止，加碼雙十國慶日享快閃價，免費升等上萬元日式質感溫泉套房，內含日式buffet早廾 餐，每房加碼贈送12歲以下孩童乙位入住免費含自助早餐及客房備品，最高總價值15,620元，快閃價只要5,799元起，優惠折扣直逼4折。官網訂房加購高鐵車票享全台最低75折起優惠。

礁溪晶泉丰旅位於礁溪溫泉風景區市中心，距離礁溪火車站及礁溪轉運站僅步行5至10分鐘內即可抵達，擁有絕佳交通地理位置，不管開車或搭乘大眾交通相當便利。此次免費升等的兩中床日式質感套房，房間寬敞舒適且備有半露天專屬風呂湯池，頂樓更有可以眺望龜山島風光的全台最美無邊際溫泉泳池，加上露天星空電影院，享受舒放身心絕佳首選之地。專案除加贈翌日三燔礁溪輕日式自助早餐、無限享用迎賓茶點、Happy Hour酒精飲品無限暢飲等，針對親子小家庭族群出遊，獨家贈送12歲以下孩童乙位入住免費並含翌日輕日式早餐及客房備品，闔家沉浸極致碳酸氫鈉美人湯泉，樂享天倫之樂。