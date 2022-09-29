中國駐印度大使館日前舉行慶祝中華人民共和國成立73周年線上招待會，中國駐印大使孫衛東發表講話時表示，中印關係不僅對兩國具有重要意義，對地區乃至世界也具有重要影響。今年中印關係取得新的進展，出現積極勢頭。同時，希望印方能夠妥善處理台灣、涉藏等事關中國核心利益的問題。

俄羅斯衛星社報導，孫衛東指出，中印是毗鄰千年的東方文明古國，是世界上僅有的兩個人口超過10億的發展中大國，是發展前景廣闊的重要新興經濟體。中印兩國有堅持獨立自主的傳統，曾共同倡導和平共處五項原則。中印關係不僅對兩國具有重要意義，對地區乃至世界也具有重要影響。今年中印關係取得新的進展，出現積極勢頭。雙方應保持雙邊關係改善勢頭，向前看，向前走，推動中印關係重回正軌，行穩致遠。

孫衛東提出四點建議，一是中印要增進互信，堅持兩國領導人「互為合作夥伴、互不構成威脅、互為發展機遇」的重要共識，正確看待彼此戰略意圖，相互尊重彼此主權和領土完整，尊重對方的社會制度和發展道路，尊重各自的文化傳統、價值理念和戰略自主，走出一條相鄰大國和睦相處、共同發展的新路。

二是中印要合作共贏，立足於把自己的事情辦好，在發展這項最重要的任務上找到利益匯合點，相互成就而不要無謂消耗，通過合作實現互利共贏。

三是中印要妥處分歧和敏感問題。兩國共同利益遠大於分歧，不能因小失大，讓分歧定義兩國關係。當前中印邊境局勢總體穩定，應急處置狀態基本結束，正進入常態化管控階段。中方願與印方繼續保持外交軍事管道溝通，通過對話協商以和平方式尋求邊界問題的解決方法。希望印方能夠妥善處理台灣、涉藏等事關中國核心利益的問題。

四是中印要加強協調。「亞洲世紀」離不開中印共同發展和互利合作，也需要亞洲各國加強團結合作來實現。中印應秉持和平、發展、自主、包容的理念，反對地緣衝突、陣營對抗和排他性「小圈子」，共同維護好亞洲的穩定與繁榮。中印還應在國際舞台上弘揚全人類共同價值，反對霸權主義和強權政治，推動構建人類命運共同體。明年印度將接任上海合作組織和二十國集團（G20）輪值主席國，中方將與各成員國一起，支持印方做好相關工作。