莫德納公司今天宣布，莫德納台灣股份有限公司正式成立，並由縱橫國際藥廠20年經驗的李宜真出任總經理，她表示隨著莫德納正式在台設立分公司，將來會持續擴大與台灣的合作，並評估在台設廠、疫苗代工等可能性。

李宜真擁有逾20年的國際藥廠經驗，在加入莫德納之前，李宜真曾任安進台灣，及必治妥施寶貴台灣與新加坡的總經理。接任莫德納台灣分公司總經理後，她將負責台灣的業務，建立在地提供醫療協助與商業營運的多功能團隊。

李宜真表示，莫德納之所以決定在台灣設立分公司，是看到台灣擁有健全的健保體系，以及厚實的生醫研發人才庫，因此決定在台灣設點，這也是繼新加坡、香港、馬來西亞之後，第四個莫德納在亞洲的據點。

李宜真說，台灣目前正逐步開放國境，很榮幸莫德納的次世代雙價疫苗可以幫助台灣對抗Omicron及未來的病毒株。但除了在對抗新冠疫情上的投入，莫德納未來也會將mRNA技術用於傳染疾病、免疫腫瘤、罕見疾病、心血管疾病與自體免疫等領域的創新療法帶來台灣。

莫德納資深副總裁、新興市場負責人Patrick Bergstedt表示，台灣以世界一流的健保體制，多樣化的產業人才、科學家與研究機構，以及各項生物科技創新能力舉世聞名。期望透過莫德納台灣的成立，為台灣民眾提供更多mRNA技術的健康方案，並開展與台灣醫療照護專家與學研機構的合作，幫助有效解決台灣面臨的醫療照護挑戰。