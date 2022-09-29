今年雙十晚會移師桃園擴大舉辦，因國內疫情防控得宜，桃園市政府特別打造堪稱歷年最強卡司之慶祝活動；不只玖壹壹、陳芳語等人氣偶像演出，許富凱、舒米恩、黃宇寒等金曲獎歌王歌后也都受邀，最大亮點是保庇天后王彩樺、國寶級的綜藝天后陳美鳳，兩人雙雙獻出國慶晚會初登場。天后陳美鳳率先透露，當天一口氣要演出國、台、原民語歌曲，展現百變秀場女王風範，戰袍也保證讓大家驚豔，今年卡司名單公布後，引起僑界及國內粉絲驚呼超期待。

感謝社會各界的肯定與支持，桃園盡力為僑胞及國人打造最精采雙十盛會，也會藉此晚會向海內外同胞宣傳國門之都-桃園的特色文化；今年晚會邀請全能女聲陳芳語及外籍藝人跨界合作，呈現桃園種族多元共融；「國民岳母」王彩樺與電音三太子展現桃園宗教人文薈萃「神之鄉」特色，鮮少公開演出的「最美歐巴桑」陳美鳳，則完美演繹大溪之光鳳飛飛的發燒金曲，近年國慶從不缺席的台語天王許富凱將重現大師鄧雨賢的經典作品，而壓軸的本土天團玖壹壹，則唱響台灣嘻哈的超強實力；今年每段演出都悉心設計，歡迎粉絲把握連假到桃園參與雙十晚會，自由入場完全免票。

金曲歌王許富凱與王彩樺今（29日）出席「國慶晚會在桃園記者會」，桃園市長鄭文燦及幕後大推手慶籌會游錫堃院長也都蒞臨活動線場，許富凱現場演唱「天公疼憨人」，他在108、111兩年都參加了在桃園舉辦的國慶晚會，被主持人形容是全勤資優生，許富凱也笑稱自己是桃園之友，也表示受鄭市長照顧很多，晚會當天他會帶來鳳飛飛好聽的組曲演出。

「保庇天后」王彩樺在活動現場穿著一身桃紅，晚會當天她會和乾兒子許富凱一起演出，王彩樺說對桃園感恩，曾在桃園閩南文化節有演出三太子等表演，而她還有「國民岳母」之稱，開玩說自己女兒隨便生生就這麼漂亮，還想在現場挑女婿，這時眼光飄向許富凱，讓他趕緊笑說彩樺姊的女兒就是我妹妹啦！

2022年慶祝雙十晚會10月9日於桃園陽光劇場盛大登場，下午4點30分起，全程免票自由入場，請民眾利用大眾交通運輸及桃園高鐵站接駁車前往會場，若以桃園市民卡入場觀眾，還可參加機票、電動機車等抽獎活動，另當天前2000名入場觀眾，還可獲得樂天桃猿10月10日主場外野球票，送完為止，歡迎大家一起來桃園看棒球、迎國慶。晚會全程也將在三立新聞台(CH54)、MTV台和三立新聞網等平台直播。