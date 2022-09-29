白球、偶戲、鋼管和拐杖等日常生活元素，不再只是舞台上的配件，而是成為主角，觀眾打開手機就能主導一場物件的小戲，新舞臺藝術節與文化銀行創辦人陳慕天合作，首度推出「物件在劇場」NFT，共同探索生成式藝術與表演藝術結合的無限可能。

29日記者會現場，中國信託文教基金會董事長馮寄台、中國信託文教基金會董事高人傑、中國信託文教基金會執行長卓長興、兩廳院藝術總監劉怡汝、北藝中心執行長王孟超、何曉玫MeimageDance藝術總監何曉玫、稻草人現代舞蹈團藝術總監羅文瑾等人，一起為藝術節鑄造首批NFT，在大螢幕即時投影，每個NFT都是一個虛擬物件劇場、每個物件演員各自擁有不同的喜怒哀樂。

當螢幕上出現擬人化的物件跳動、翻滾，貴賓們個個難掩好奇，一面拖曳螢幕與物件互動，一面探頭，想看看「別人的劇場」是什麼模樣。

新舞臺藝術節「物件在劇場」NFT限量800個，每個虛擬劇場都是獨一無二，每日演出都各有不同。只要加入中國信託文教基金會會員並提供錢包地址就能免費獲得，並享有藝術節專屬折扣、兌換文創品等賦能。