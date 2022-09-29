《台北女子圖鑑》的台南幫成員林思宇、桂綸鎂、王柏傑、夏于喬。（Disney＋提供）

《台北女子圖鑑》的台南幫成員林思宇、桂綸鎂、王柏傑、夏于喬。（Disney＋提供）

《台北女子圖鑑》的台南幫桂綸鎂、王柏傑、夏于喬。（Disney＋提供）

桂綸鎂在影集《台北女子圖鑑》飾演從台南永康北漂台北的林怡姍，劇中從20歲演到40歲，歷經9段愛情。她日前與劇中「台南幫」王柏傑、林思宇、夏于喬一起受訪時透露親密戲很多，甚至有車震；被問最難的「體位」，她羞答「站姿比較難，兩個都站著情況下，腳不知道怎樣擺才漂亮」，聽得劇中飾演青梅竹馬的「守護系男友」王柏傑開玩笑驚呼：「哇嗚！我後悔接錯角色了，誰要當大樹、守護系男友啊！我才不要聽妳講話咧！」

被問是否因親密戲太多會緊張，桂綸鎂說，當初拍電影《女朋友。男朋友》戲時尺度還比這部影集更大一點，拍攝前也都會先討論好該做哪些動作、做好防護措施、體位怎麼擺。王柏傑爆料，現場收音後，事後也需要配音，桂綸鎂害羞表示，「自己就在小房間（發出聲音），隔壁房間都聽得很清楚。」至於「站姿」體位對手男演員是誰，她先保密要大家看下去。

桂綸鎂劇中被禾浩辰飾演的渣男男友簡訊分手，被問是否有此經驗，夏宇喬坦言有一任男友用Email說分手，她直呼：「我看到第二行理智線斷掉，馬上打電話去罵他，還打了很多通才接，覺得是男人的話就面對面說清楚。」王柏傑則悠悠地自曝：「我都是被分手那位，就是簡訊正要發出，已經收到對方的，每次都慢一步。」他也曾想回撥電話，但女方完全不接。被問「每一任都是被分手」？他連忙解釋：「也不要這樣說嘛，男生也是要一點面子。」

被問9位「圖鑑男」對哪一位最有感？桂綸鎂選了劇中一路陪伴她的青梅竹馬王柏傑，「雖然戲裡不是男友，但有一個像大樹般的朋友，可以傾吐很多祕密，永遠幫妳遮涼、讓妳依靠，無條件挺妳，陪妳一起長大，有這樣的伴很棒。最印象深刻是40歲左右的一場戲，兩人站在海邊，想著經歷這麼多事情，還有一個朋友一直在旁邊，有時候男女關係止於朋友也滿好的，朋友關係可以走得更長遠。」她拍完戲也向王柏傑感謝，覺得王柏傑的個性飾演這角色很貼合且溫暖。