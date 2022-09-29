竹山鎮瑞龍瀑布園區的吊橋，也是拍照打卡景點。（廖志晃攝）

竹山鎮瑞龍瀑布，有第一美瀑之稱。（廖志晃攝）

疫情即將解封，最適合健行放風，「南投健行節」3龍齊發，10月22日南投市撼龍步道、10月29日雙龍瀑布七彩吊橋、11月12日瑞龍瀑布等3大健行活動陸續登場；報名參加2條健行路線，可參加飯店住宿券抽獎。

副縣長陳正昇表示，南投縣位於台灣心臟地帶，瀑布及步道繁多，山林資源豐富，成為山友及熱愛山徑健行民眾的首選；10月氣候穩定適合登山，健行節推出的3條健行步道中，撼龍步道是南投市後花園，竹山鎮瑞龍步道可親近瀑布美景，信義鄉雙龍步道是公認的打卡聖地，各具特色。

南投健行節一律透過「南投好好玩」平台報名，撼龍步道免費體驗，雙龍瀑布七彩吊橋及瑞龍瀑布園區需負擔100元全票費用，前800位報名者可獲得排汗衫，參加2場以上加碼抽日月潭映涵渡假飯店平日住宿券；另外，參加瑞龍步道健行，免費贈送「瑞龍尋茶」精美茶杯，還有茶藝師在現場為遊客奉茶。

健行節結合永續發展、友善土地目標，與社區合作，邀請在地攤商、文創、青農業者共襄盛舉，每場規畫10個攤位，參加健行者可獲市集抵用券30元，採購在地農特產品。

健行節3場市集，分別有不同的DIY體驗，撼龍步道安排手作薑黃皂；雙龍步道品嘗原住民烤大豬、香氛DIY；瑞龍步道體驗茶包製作，讓民眾健行之餘，享受放鬆的親子時光。

南投健行節獲得旅遊業者熱烈響應，雄獅旅遊包裝南投步道景點、在地知名觀光工廠，已推出套裝行程上架販售；台灣觀巴同步推出健行節產品，參與2條步道健行就享優惠價。