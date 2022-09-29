「中國天氣網」微信公號29日消息，大陸今年十一假期前期（10月1日至4日），中國南方將出現同期罕見的大範圍高溫天氣！武漢、合肥、杭州、南昌、南京等多地將打破10月最高氣溫紀錄，熱如盛夏。10月4日以後，南方又將體驗換季式降溫，部分地區累積降溫可達20℃以上，冷熱轉換劇烈。

消息稱，罕見高溫熱如盛夏，5省會城氣溫將破紀錄。9月26日起，華南等地高溫再度發展。昨天，南方高溫範圍擴大，覆蓋浙江、福建、江西、廣東、廣西等地部分地區。隨著副熱帶高壓加強並逐漸北抬西伸，十一假期前半段，南方此輪高溫過程也將進入鼎盛階段，高溫強度、範圍同期罕見。

10月1日至4日，淮河以南地區將出現同期罕見的大範圍高溫天氣，影響範圍將超100萬平方公里。江南大部、華南中北部以及江淮、江漢等地最高氣溫將有35~37℃，江南局地最高氣溫甚至會逼近40℃，熱如盛夏！

南方這輪高溫具有一定極端性，多地高溫強度、高溫日數以及高溫最晚出現時間都可能刷新歷史同期紀錄。

省會級大城市中，南昌和福州未來五天高溫全勤，武漢、合肥、杭州10月1日至3日連遭高溫。武漢、合肥、杭州、南昌、南京最高氣溫很有可能打破有完整氣象記錄以來10月同期最高氣溫紀錄，其中合肥、杭州、南昌或連續破紀錄，南京、杭州還將是有氣象記錄以來的最晚高溫。

為何今年十一會有如此強勢高溫？中國天氣網氣象分析師李靚介紹，10月初副熱帶高壓強勢控制中國南方大部地區，如此強盛的副熱帶高壓，一般是在大暑時節才會看到。通常副熱帶高壓控制區域盛行下沉氣流，晴朗少雨，風力也很小。在這種情況下，太陽輻射可以更多到達地面，使得地面和近地面大氣獲得更多的熱量，就像給地面蓋上了一個大蒸籠，容易出現高溫。

盛夏變深秋！4日起南方局地降幅超20℃。10月3日前後，南方的高溫會達到巔峰。10月4日以後，隨著強冷空氣南下，氣溫將從北到南驟降，降溫幅度普遍會超過10℃，江淮、江南一些地區累積降溫可達20℃以上，開啟換季式降溫。

城市中，合肥、武漢、南京10月4日至5日累積降溫幅度或達20℃及以上，降溫過後最高氣溫僅有15℃左右，冷如深秋，從短袖到毛衣也就是兩天時間，最好提前備好秋裝，以免冷得措手不及。