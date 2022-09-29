TLPGA今年新增賽事，2022大大數位女子公開賽今天在國寶集團東華球場打完第二回合，宜蘭球后石澄璇靠著精準的鐵桿表現，一共打下8個博蒂，只有兩個柏忌，繳出全場最好的66桿佳績，總計136桿，暫以兩桿之差領先陳宇茹

國寶集團東華球場今天仍是艷陽高照，微風徐徐的天氣，昨天並列領先的石澄璇，鐵桿發揮得不錯，前九洞雖有兩洞吞柏忌，仍以33桿打完，後九洞再賺3鳥，第十八洞收尾的博蒂，就是第二桿精準地把球送到洞口邊一呎左右，簡單ok博蒂，也把領先差距擴大到兩桿。

石澄璇說 : 「已經5場比賽第二名了，輸給不同的5位對手，這次要突破一下，搶個冠軍。」2020年石澄璇首度奪冠是緯創女子公開賽，正好也在東華球場舉行，明天看能不能複製一下冠軍經驗。「可是上一次拿到冠軍， 有一點像是撿到的，對手在第十一洞發生大失誤。」

暫居第二的陳宇茹表示，今天推桿好爛，路線判讀沒什麼問題，但執行上一推出去球就不在線上，不過今天一出發連著兩洞推桿出之後覺得推得有點開掉，沒想到球竟然滾進洞裡，意外連抓兩個博蒂，一度躍居領先。稍後石澄璇連3洞抓鳥，領先位置才換人。陳宇茹在第九洞推進25呎的博蒂再度追成並列領先，但第十洞果嶺上三推桿吞了柏忌，第十二洞長洞兩人都賺到小鳥，最後六洞陳宇茹沒再進帳。

對於目前落後兩桿的情況，陳宇茹說 : 「在東華球場兩桿之差並不好追，天氣晴朗穩定，成績都有機會打好，除非真的飆出66桿、65桿的好成績。」她也表示，最近這幾場比賽算是在調整自己的信心程度，為下週赴泰國參加韓巡資格考試第一關作準備，體力上也比較保留。韓巡賽資格考試要全力拚搶第一名，至少要前三名，才會比較有利。」暫居第三名的陳萱，今天在領先組打出3個博蒂、1個柏忌的70桿，靠最後一洞抓鳥，擺脫同組的賴怡廷，單獨第三名。

賴怡廷自稱狀況不佳，尤其鐵桿不夠準，只有短鐵正常發揮，才能有4隻小鳥進帳。不過有兩洞三推桿，加上第十三洞選桿失誤，這3個柏忌讓她以71桿完賽，總計140桿排名第四。