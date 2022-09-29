柬埔寨總理洪森（Hun Sen）今（29）日透露，15年前柬埔寨發生女性被販賣到台灣當新娘的社會問題時，曾經有人向柬國政府遞交申請文件，希望政府批准台灣在柬國設立台灣代表處，他當時直接下令官員燒掉文件。

《柬中時報》報導，柬埔寨總理洪森今日出席第六屆全國打擊人口販運宗教論壇，他談到15年前柬埔寨女性被販賣到台灣當新娘的社會事件，指出當年約有5000名女子嫁到柬埔寨，有人是自願結婚，有人是被迫嫁到台灣，遭到販運及虐待。

他意有所指地表示，為了解決在台柬埔寨新娘的問題，當時有人藉機要求柬埔寨政府批准設立台灣代表處。

「我記得2006年或2007年，有人曾向我遞交申請文件，希望我批准台灣在柬埔寨設立代表處，我當時立刻命令把文件拿去燒掉。」

洪森談話時強調：「不能利用柬埔寨新娘問題，威逼柬埔寨違背一個中國原則。」

「有人有意操縱此事，一邊販賣人口，一邊利用人口販賣問題強迫柬埔寨批准台灣設立代表處。」

報導提到洪森強調，台灣只是中國的一個省，柬埔寨堅定不移地奉行一中原則，「我們只歡迎台灣投資者，不歡迎台灣代表處。」