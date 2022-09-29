ATP巡迴賽250等級首爾網球公開賽，寶寶好手曾俊欣29日在男單16強賽迎戰賽會「幸運輸家」、世界排名第222的美國選手柯瓦切維奇（Aleksandar Kovacevic），雙方前兩盤都打到搶七，經過三盤激戰，曾俊欣6比7（5）、7比6（4）、2比6飲恨，未能繼續前進。

曾俊欣前一輪賽事首盤6比4收下，隨後對手傷退也讓他少費一點力氣就晉級賽會16強，29日16強賽面對首次交手的柯瓦切維奇，曾俊欣首盤就陷入苦戰，雙方開局各破了對方一次發球局，接下來一路互保並進入搶七，柯瓦切維奇6比3率先盤末點，曾俊欣救回了兩分，可惜還是被對手先下一城。

第二盤雙方在自己的發球局屢次挺過破發點危機而保發，該盤尾聲則是又再度互破而又一次進入搶七，曾俊欣在落後下伺機追分，並於3比4之後連贏4分，曾俊欣也趁機扳平盤數。

第三盤曾俊欣在第4局陷入15比40兩個破發點危機並發球局失守，2比5落後下曾俊欣再度發球局不保，在這場接近3小時的對抗無奈飲恨。