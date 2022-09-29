鍾欣凌（左起）、李玉璽、炎亞綸、Ella、索艾克。（衛視中文台提供）

衛視原創《鴻門家宴 婆媳廚房》進入最後倒數階段，林道遠、陳諺樑及章俊彥家庭在準決賽中，以一日三餐接力賽，爭奪進入最後總冠軍賽兩強資格，本集客座評審也邀請到直言不諱的「自走砲」炎亞綸，他在賽前警告如果東西不好吃，就會吐出來，沒想到主持人李玉璽竟也加入「開砲」行列，直接點破一家三人下廚就是「抓老鼠屎」的比賽，讓搭檔Ella笑說：「你已經在開砲囉！」

炎亞綸說為了品嚐各家美食，在錄影前什麼都沒吃，只喝了一杯咖啡，一番話讓各家參賽者瞬間繃緊神經，也提前點燃比賽的緊張感。不過，比賽過程中，炎亞綸卻格外細心溫柔，不只提醒某家奶油過多，聞到焦味時更是大聲提醒，尤其當看到不太會料理的林道遠媽媽手忙腳亂時，炎亞綸親切的用台語鼓勵說：「文萍不要緊張，文萍你最漂亮」，讓被直呼芳名的林道遠媽媽好開心，而看到章俊彥媽媽賣力拉茶，炎亞綸也是不吝大讚她漂亮，頻頻對婆婆們溫柔加油，讓炎亞綸被笑說是「撩媽高手」。

在口味上，炎亞綸則說到自己其實滿喜歡吃辣的，所以特別期待以正宗四川辣味一路晉升到三強的陳諺樑家庭菜色。至於評分標準，炎亞綸表示因為主題是以一日三餐來對決，在三餐上如何均衡搭配，以及每道菜的食物如何平衡運用，都將是評審相當重視的評分重點。

《鴻門家宴 婆媳廚房》已進入最後倒數第二集的準決賽階段，林道遠、陳諺樑及章俊彥家庭在本週要以「一日三餐接力賽」一決高下，每個家庭的三位成員都必須輪流下場料理，依棒次接力在75分鐘內完成早、午、晚餐。由於是用三餐來比賽，讓整集的料理更加多元，從緬甸奶茶拉茶、乾煎麵、酸菜魚、櫛瓜麵到黛安娜牛排，林道遠家庭的媳婦靜香更是拿出「阿嬤的料理」筆記本，在晚餐階段一口氣端出五樣菜，試圖驚艷評審。不過由於各家三人廚藝能力不一料理用的時間也不同，常常一人手忙腳亂料理時，後面場邊等待的兩人焦急頻頻指揮，有參加家庭已經煮到晚餐同時，還有家庭還在料理早餐階段，壓力壟罩整個攝影棚，也讓比賽頻添變數。

不過緊張比賽也有輕鬆時刻發生，林道遠獨自料理盛盤時頻頻出狀況，一旁老婆靜香看了擔心不已，但又不想給林道遠太多壓力，於是脫口而出：「沒關係啦老公，不行就算了」。沒想到被耳尖的鍾欣凌聽到笑說「剛剛聽到靜香說老公不行就算了」，炎亞綸馬上歪樓：「老公怎麼可以不行！」李玉璽也加入行列重複說：「老公你不行就算了」，讓正忙著料理的林道遠為了面子趕緊「反擊」回說：「都生兩個了怎麼可能不行！」當場所有人笑翻。《鴻門家宴 婆媳廚房》每周五晚上10點，衛視中文台全台首播最新一集；華視每周日晚上8點播出。