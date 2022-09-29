民進黨新北市長參選人林佳龍今提出雙港六星產業計畫，10項配套措施包含匡列1000公頃的產業用地、創造20萬個工作機會等，提出新的市政願景，針對工業區業者抱怨事業廢棄物無去處可，林佳龍承諾，「垃圾我負責處理！」而被新北市長侯友宜趕走的新泰塭子圳與五股垃圾山產業，則會輔導他們進入專區，批侯每天只會做秀，大談「改變的勇氣」，但城市沒有產業怎麼就業？怎麼有城市競爭力？

林佳龍批評，侯友宜只負責拆，卻無提供產業可以有用地，會用專區輔導讓產業有棲息之地，因為產業是創造就業的基礎，且新北市無清楚的產業政策，使得新北市仍停留台北市的衛星城市與工廠。

中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司指出，少子化、人口短缺，加上科技業搶人，導致工業區缺工，工業區轄下有89個工業區，另還有共同問題就是事業廢棄物去向無法解決，之前詢問新北市政府「能否幫忙處理工業區的垃圾？」得到的答案都是「他不要」，相信林佳龍當選後，中央與地方同一政黨，相互配合，定能解決工業區缺工、廢棄物清運與聯外交通問題，看到新北市新的面貌。

林佳龍說，事業廢棄物要有去處，會在台北港跟八里附近規畫做循環經濟跟綠能，處理事業廢棄物再利用；至於小型工業區都具備可以做事業廢棄物的再處設施，相關問題透過法令鬆綁，可以增加容積，讓功能可以符合工作人員的需求，不是只有工廠，畢竟是人在那邊工作生產，現代人不是機器，把工作環境弄好非常重要。

他認為，中華民國工業區廠商聯合總會有89個工業區、1萬4000家企業，中央的方向政策很清楚，地方政府就是重要平台，來解決產業發展的需要，但新北市嚴格來說沒有產業政策，好像中央政策都跟我們沒關係，基礎設施包括聯外交通及生活環境，都跟能不能吸引人才有關。