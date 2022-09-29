2014年到2018年擔任新竹市議員的顏政德，遭檢方起訴利用侄子、侄媳名義詐領助理費17萬多元，台灣高等法院更一審維持一審認定，依利用職務機會詐取財物罪判處有期徒刑4年4月，褫奪公權4年，併科罰金48萬元。可上訴。
檢方指控，顏政德在2015年8月間為取得議會核撥之公費助理補助費用，透過其侄擔任人頭公費助理，致使相關承辦公務員將不實事項，登載在「新竹市議會議員公費助理發放清冊」上按月匯款，顏政德詐取公費助理之補助費用17萬5000元。
2014年到2018年擔任新竹市議員的顏政德，遭檢方起訴利用侄子、侄媳名義詐領助理費17萬多元，台灣高等法院更一審維持一審認定，依利用職務機會詐取財物罪判處有期徒刑4年4月，褫奪公權4年，併科罰金48萬元。可上訴。
檢方指控，顏政德在2015年8月間為取得議會核撥之公費助理補助費用，透過其侄擔任人頭公費助理，致使相關承辦公務員將不實事項，登載在「新竹市議會議員公費助理發放清冊」上按月匯款，顏政德詐取公費助理之補助費用17萬5000元。
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