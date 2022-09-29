2014年到2018年擔任新竹市議員的顏政德，遭檢方起訴利用侄子、侄媳名義詐領助理費17萬多元，台灣高等法院更一審維持一審認定，依利用職務機會詐取財物罪判處有期徒刑4年4月，褫奪公權4年，併科罰金48萬元。可上訴。

檢方指控，顏政德在2015年8月間為取得議會核撥之公費助理補助費用，透過其侄擔任人頭公費助理，致使相關承辦公務員將不實事項，登載在「新竹市議會議員公費助理發放清冊」上按月匯款，顏政德詐取公費助理之補助費用17萬5000元。

彰地院一審判縣府賠台化4.7億 綠議員參選人嗆別甩鍋魏明谷
美議員籲限制對華投資 陸外交部：畫地為牢損人害己
「新竹媽媽」遭網軍攻擊 沈慧虹競辦：高虹安無法做好地方父母官
#新竹市 #議員 #顏政德 #侄子侄媳 #助理費