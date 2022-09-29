隨著美國聯準會鷹派升息路線不變、台美兩地紛紛下修今年經濟成長率，經濟硬著陸疑慮升高，在市場掀起另一波修正，總計美股3大指數今年以來截至9月27日為止，跌幅均在2成到3成不等。凱基投信表示，市場修正過後，在相對低點進場準備退休投資，可收事半功倍的加分效果。

今年以來股債齊跌，李怡勳指出，傳統股債平衡分散風險機制已不足以因應今年市場的劇烈變動，而凱基未來樂活多重資產基金與其他多重資產型基金最大不同之處，在於基金加入對抗通膨資產配置，並以掩護性買權收取權利金緩衝股市下跌風險、以債券期貨對沖利率上行風險、以信用違約交換對沖經濟衰退時期企業違約風險，靈活使用衍生性商品，全方位調控金融市場常見風險，為準退休族因應「市場下跌」、「通膨攀高」、「長壽風險」3大投資痛點。

凱基未來樂活多重資產基金預定基金經理人李怡勳表示，長期投資如退休投資，貴於及早投資；如果在市場修正過後進場準備退休投資，效果更佳。回顧2000年以來市場經歷多次多空，以美國S&P500指數為例，當在跌幅大於10%時進場，多重資產組合滾動1年報酬率平均可達9.1%，滾動5年報酬率平均可達48.3%；若投資期間拉長到10年以上，滾動報酬率平均更可來到120%以上，換算回年化報酬率約有8.2%水準。且在股市下跌超過10%時進場，投資1年、5年、10年獲取正報酬的機率都可來到9成以上。

李怡勳以年化報酬率實際試算退休金累積，假設以本金100萬元開始投資，當年化報酬率為7.2%時，達到1150萬元的退休金目標需要36年；當年化報酬率有8.2%時，所需時間縮短為31年；也就是當年化報酬率提高1%，依據試算可提前5年實現退休目標。因此利用股市回檔之際進場布局，等於在相對低的基期開始累積，更有利於墊高報酬空間。