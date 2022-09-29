隔夜英國央行緊急出手以穩定其公債市場和英鎊匯價，此舉帶動美股全面大漲，周四亞洲股市亦普遍走高，不過市場仍然不太穩定，而英鎊仍然面臨貶值壓力。

英國央行宣布每日將收購多達50億英鎊（約54億美元）長期公債，這項措施將執行到10月14日。周三該央行在大約砸下10億英鎊後立見成效，英國30年期公債殖利率聞訊急跌105個基點，創下史上最大單日跌幅。

此舉不僅為英國債市帶來提振，亦拉抬了英鎊，緩解市場的恐慌情緒，不過其效果來得快，似乎也去得快，在東京午後時段，英鎊大跌1%，報1.0776美元。

MSCI（日本以外）亞太股票指數小漲0.5%，遠不及隔夜美股大漲2%。日本日經指數收漲0.95%，南韓KOSPI指數終場僅微升0.08%，香港恆生指數目前下挫0.87%，扭轉了早盤的勁揚逾1%。台北股市也只小漲0.5%。

目前美股主要指數期貨正加速下挫，道瓊指數期貨跌1.27%，標普500指數期貨跌1.36%，那斯達克100指數期貨跌1.61%。剛開盤的歐洲股市表現疲弱，泛歐STOXX 600指數目前大跌1.89%，英國富時100指數更重挫2.23%。

澳盛銀行經濟學家Finn Robinson表示：「一切都有點混亂。這樣的平靜與新萌發的樂觀情緒能持續多久還有待觀察。英國央行重拾激勵措施將推升英國通膨，而非讓它降溫，這對債券和英鎊都不利」。

上周英國新政府推出大規模減稅政策，引發市場對其財政體質的擔憂，英鎊在周一跌至1.0327美元，創下歷史新低。

在隔夜市場，英國公債殖利率崩跌亦帶動美國10年期債息大幅回落逾20個基點、跌破4%大關，但在亞洲時段反彈升至3.818%。

美元跌勢也在緩解。隔夜美元指數失守歷史高點，盤中一度下挫1.36%，報112.56，為兩年半來表現最差的一天。但在亞洲市場，美元指數重拾升勢，上漲0.5%，報113.56。

周四亞洲時段，歐元跌約0.7%，報0.9665美元。澳元兌美元貶值 0.8%，報0.6470美元。紐西蘭元急跌1%，報0.5674美元。

俄羅斯即將依佔領區「公投」結果併吞烏克蘭大片領土，藉此讓其核武威脅師出有名，以及歐盟懷疑波羅的海天然氣管道遭人為破壞並展開調查，都給歐元帶來壓力。

Rabobank外匯策略師Jane Foley表示，幾個月來，對中國、歐元區和其他主要經濟體成長前景的擔憂一直支撐著美元需求。他將歐元目標價定於0.95美元，且有進一步走低的風險。