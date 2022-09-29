人們墜入愛河時，很容易猜來猜去會錯意，但有人卻難以掩飾對對方的好感，《科技紫微網》運勢專欄指出，牡羊座、天秤座、獅子座，喜歡一個人時，就算嘴上不說，表現也會很明顯，所以當發現對方很主動時，如果也喜歡對方，不妨可以試試，說不定就成功在一起。

▍牡羊座：1000%的好

牡羊座要是喜歡上一個人，就是直來直往，喜形於色。對方要花，他就給一座花園；要星星，他絕對給出一整個宇宙。只要他覺得是好的東西，就會全部都給你，不管你喜不喜歡，只要我喜歡你，你就給我接受就對了，就是這麼霸氣。

▍天秤座：突然變嘮叨

別看天秤平時一本正經的樣子，喜歡一個人之後他的小心眼會變得超多，平時一句話就能交代的事，硬是要多找一些句子塞入你耳中，什麼都可以跟你聊，甚至巴不得任何生活小事都分享給你。不過即使聊了這麼多，他卻連一句喜歡也不提，因為天秤座的小倔強不允許他主動出擊。

▍獅子座：吃醋吃到底

獅子喜歡上一個人之後，變成了一位釀醋桶的師傅，你做的任何事情獅子都可以吃醋，旁人心中會想這也能吃醋，總而言之，獅子座就是想要你只看見他一人，這種醋意再怎麼掩飾都很明顯，所以當你看到獅子座為你變成醋桶時，這時就可以開始主動攻下他們了。