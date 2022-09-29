高雄市議員參選人、蘇偉碩醫師的妻子王文心日前在臉書表示，如果立法院民進黨團可以發函資策會要求調閱特定人員的相關文件，那麼在野黨一樣可以 發函給教育部和政大要求調閱蔡英文擔任教職期間所有的升等文件、申請研究計畫的明細與原本文件，請問教育部和政大敢同意這樣的調閱要求嗎！

王文心披露，高虹安和陳建仁擔任作者的論文，引用次數都有高達1000次以上的紀錄，而 蔡英文只有一篇引用次數為5的論文，是在政大擔任教職時期投稿的。顯示高虹安發表的多篇論文，確實在學術界和實務界有一定的貢獻度，和已經被台大及中華大學撤銷碩士學位的林智堅相比，的確是 天讓之別。

王文心指出，高虹安在遭受特定周刊指涉論文抄襲及侵害資策會智財權後，召開記者會強力反擊，使得仍堅持林智堅沒有抄襲的桃園市長候選人鄭運鵬和新竹市長候選人沈慧虹極端尷尬，導致網軍與側翼大舉出動抹黑。

王文心強調，高虹安在記者會中直截上網下載自己的博士論文時，說了一句「請問蔡英文總統敢這樣做嗎?」結果引來一場人格毀滅的殲滅戰，還出動民進黨立法院黨團直接發函向財團法人資策會調閱高虹安任職期間的所有相關資料，擺明就是要「敲門查水錶」。

王文心質疑，林智堅對於資深媒體人公開質疑是由助理代寫論文的質疑還沒有公開回應或提告，形同默認。如今竟然以兩套標準要質疑對手陣營，還動用國家機器違憲違法查水錶，實在令人髮指。

王文心最後指出，如果立法院民進黨團可以發函資策會要求調閱特定人員的相關文件，那麼國民黨團和民眾黨團一樣可以 發函給教育部和政大要求調閱蔡英文擔任教職期間所有的升等文件申請研究計畫的明細與原本文件，請問教育部和政大敢同意這樣的調閱要求嗎！