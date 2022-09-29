熱褲女騎士「站挺挺」超車 網嚇問增加視野？警方回應了

1名機車騎士日前在路上目擊1名女騎士從他左側超車，但姿勢卻是「站挺挺」，騎士分享影片笑說好特別的姿勢，有網友認為女騎士站直增加視野，也算好方法，也有人說「痔瘡發作了」、「衝太快了，站起來增加風阻」；警方回應站立騎車若遇狀況，騎士剎車恐增加摔車風險，已屬危險駕駛可開罰。

YouTube頻道「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」分享一部影片，1名機車騎士行駛在路上發現左側有輛機車超車呼嘯而過，而對方是名穿著短褲的女騎士，該女騎士竟直接「站直身體」、雙手控制龍頭直行，一連行駛了好幾十公尺才坐回座位，事發地點在桃園市中壢區的新中北路，YouTube影片標題更寫下「超車的特別姿勢」，引起網友討論。

女騎士超車姿勢是「站挺挺」影片曝光有網友認為女騎士站直增加視野，也算好方法，也有人笑說「痔瘡發作了」，警方回應已屬危險駕駛。（翻攝自YouTube）

網友紛紛留言「醫生說整天都坐著容易長痔瘡，上班坐一整天，通勤也一直坐著」、「很好，年輕人有創意」、「我有時候放屁也會這樣但沒站那麼高拉」、「他有痔瘡問題，要多體諒病患」、「衝太快了，站起來風阻剎車」、「這是常識吧，地上又沒有加速版，等它坐下來之後排氣管就會噴火加速」、「突然按他喇叭或騎到他前面轉彎，讓他嚐嚐柏油的味道」。

也有網友認為女騎士的行為並無不妥，留言「超車前抬頭看一下左右是否有空隙，不然等等超車結果撞到前車」、「這是正確的，他站起來遙望遠方避免視線被擋到」；不過警方指出，女騎士的行為已屬危險駕駛，如果有民眾檢舉，女騎士得吃上6000到2萬4不等的罰款。