來歷不明酒精一瓶賣599元，陳姓男子去年6月間，新冠肺炎疫情第三級警戒期間，涉嫌自不詳管道購入成分內容不詳酒精，製作仿冒他人商標的產品說明，貼在外瓶，利用臉書社團販售，狂撈疫情財，彰化地院審結，依詐欺取財及違反商標法等罪判處1年1月有期徒刑。

判決書指出，陳男購入來路不明的酒精後，利用網路搜尋一家生技公司所販售的抗菌清潔酒精商品圖片，再以電腦改圖修改「75％」字樣之顏色、塗去主要成分中「抗菌劑」之字樣，並塗去製造工廠地址後，製作仿冒該商標的產品說明貼紙，貼在不詳管道進貨的酒精外瓶。

陳男透過臉書的團購社團發布販售訊息，呂姓男子瀏覽後，前往陳男經營之實體店面，以599元購買。事後其產品真偽深感疑惑，以電子郵件詢問該生技公司，該公司請人到陳男店內購買一罐仿冒商標酒精，經確認非該公司產品後，報警查獲。

法院指出，全國疫情第三級警戒期間，正是人心惶惶、眾人搶購酒精、酒精甚而缺貨之時。其圖私利，竟趁機偽造商標。詐騙一般消費者多無管道、能力或時間檢驗所購買之酒精成分內容實際為何，極為可惡。

法院說，防疫之時，酒精是重要防疫工具，販售成分不詳之酒精，非但可能無消毒之效果，更可能有害於人體，甚至危害幼兒之健康發展。且並未追回其餘售出之仿冒酒精或賠償買到仿冒酒精的消費者，不應輕縱。