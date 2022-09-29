臺灣撞球界的世界冠軍「柯氏兄弟」——柯秉逸、柯秉中和柯秉漢三兄弟昨天回到母校臺北市立復興高中，接受傑出校友的頒獎與採訪，並捐贈學校嶄新的撞球桌，現場示範撞球技術，為傳承與感恩，寫下美好的一頁。大哥柯秉逸表示：「許久沒有回來了，我們贊助的球桌是斯諾克改良的，很適合讓學弟妹做進階的準度訓練，希望能夠幫助到在校生提升實力。接下來我們三兄弟也將前往美國參加職業賽，預計2個月的賽期會打5個比賽，這次回到學校也讓我們為接下來的比賽"充電"，我們會加油的。」

柯秉逸是2015年世界9號球錦標賽冠軍、世界10號球錦標賽冠軍、雙打世界冠軍的「三冠王」，是2015年世界排名第一、多項世界紀錄的保持人；柯秉中則是2019年亞洲盃冠軍及10號球世界冠軍，也是年度世界排名第一；柯秉漢球技逐漸純熟，在國內的巡迴賽也名列「搶11局」的等級，獲得職業球星認證。柯氏三兄弟都曾經是臺北市復興高中體育班撞球隊的成員。高中時，每天的13:00-20:30，除了體能訓練、慢跑、洗澡、用餐以外，他們都在撞球室與同學切磋球技，由專業的體育教練陪伴指導。規律的生活和持久不懈的鍛鍊，造就了他們穩定的心理素質，也打出顛峰造極的成績。

疫情期間，國際賽事停滯。柯氏兄弟開設了Youtube頻道「柯氏撞球Ko Brothers Billiards」示範撞球技巧，持續自主學習，饒富公益意味；同時他們也不忘回饋母校，捐贈撞球桌，為學弟妹營建更好的學習環境。嚴師陳冠列教練曾說：「做一個運動選手是有社會責任的，要栽培自己，然後把良善散播出去。」他們也謹記教誨，秉逸、秉中將在今年度入學文化大學的運動教練研究所，要將更成熟自信的自己，用以建立更寬廣的運動員事業，以所學奉獻社會，而以情感締結最為深刻、校地廣闊美麗的復興高中作為首站。