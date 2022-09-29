重陽節前夕，「東基公益」一粒麥子基金會、台東基督教醫院攜手送禮給長輩。（東基提供）

重陽節前夕，「東基公益」一粒麥子基金會、台東基督教醫院攜手送禮，準備了方便長輩食用兼顧營養的雪蓮子燕麥粥及防疫必備品3D口罩，為2980位長輩的秋冬營養及防疫加分。

東基公益總執行長呂信雄帶著重陽禮到大南社區照顧關懷據點時，長輩們正在練習方塊踏步，呂信雄也加入練習行列，在參加練習的長輩從旁解說下，有規律及節奏的踩踩踏踏，考驗記憶認知與平衡感。

大南據點長輩見到總執行長前來送禮，也熱情地展現音樂課的練習成果，呂信雄及陪同的台東服務中心主任潘政憲見大家認真模樣，也充當音樂課的「學生」，加入演奏行列，隨後由據點81歲藍釗同阿公代表收下重陽禮。

呂信雄表示，每年重陽節都會為長輩精心準備重陽禮，考量疫情社區感染已是常態，長輩的防疫用品及飲食營養都須兼顧，今年每個重陽禮袋內準備了3D口罩及雪蓮子燕麥粥兩樣物品。

東基指出，重陽節前會將禮物分送給一粒麥子基金會台東、花蓮、宜蘭、新北、台北、台南及屏東等縣市的居家服務、老人日托站、社區照顧關懷據點、文化健康站、日間照顧中心，以及東基社區健康中心居家服務等，共約2980位長輩手中。