大陸人民網報導，大陸國務院聯防聯控機制29日就做好十一期間疫情防控舉行發布會，交通運輸部運輸服務司副司長韓敬華表示，連假期間是民眾出行統旺季，今年預計大陸道路客運發送旅客2.1億人次，較去年同期下降約三成。跨省出行乘客出行前需備好48小時核酸檢測陰性證明查驗、從業人員核酸檢測和健康監測、防疫宣傳等疫情防控措施。出入客運場站和乘坐交通運輸工具期間規範佩戴口罩，配合做好測溫驗碼等防疫工作。

韓敬華表示，交通運輸部將認真落實國務院聯防聯控機制工作部署，全力保障民眾安全健康便捷出行。

一是完善運輸組織方案。加強客流趨勢研判，優化運力調配，加強客運樞紐、旅遊景區等重點區域運力投放，做好鐵路、道路客運、民航、城市交通等運輸方式的銜接，暢通出行「最後一公里」。

二是優化運輸服務舉措。強化站內客流組織，引導乘客有序進站安檢乘車。積極開展聯網售票、電子客票、訂製客運等服務，落實軍人、消防救援人員等出行優待政策。關愛幫扶老年人、兒童等重點群體的出行。

三是落細疫情防控措施。落實落細客運場站和交通運輸工具消毒通風、乘客測溫驗碼戴口罩、跨省出行乘客48小時核酸檢測陰性證明查驗、從業人員核酸檢測和健康監測、防疫宣傳等疫情防控措施。嚴格執行首都嚴格進京管理聯防聯控機制要求，落實進京旅客遠端查驗等防疫措施。

四是加強安全應急管理。壓實企業安全生產主體責任，加強從業人員安全培訓，強化車輛安全管理和動態監控，及時排查消除各類安全隱患，切實保障運輸安全。

五是強化假期值班值守。節日期間，各級交通運輸部門將24小時值班值守，保持應急指揮體系即時線上，及時妥善處置突發情況，保障交通運輸平穩有序運行。