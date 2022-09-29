俄羅斯入侵烏克蘭後，遭到西方國家最嚴厲制裁，兩大飛機製造商波音和空巴暫停供應零件。俄羅斯國家技術集團Rostec表示，在沒有西方支援下，俄羅斯航空業目標是2030年使用本土製造的零組件生產1000架客機，擺脫對歐美機隊的依賴。有專家打臉，2030年生產1000 架本土客機根本不可能，即使採用國外零組件也做不到，因為大部分技術都依賴外國。

路透報導，Rostec為俄羅斯大型國企，由總統普丁的親密盟友主導，旗下包括多家國防工業、航空領域等企業。目前波音和空中巴士等國外飛機占俄羅斯客運量的 95%，但遭制裁後前景不明。今年8月有報導指出，俄羅斯航空公司包括國企Aeroflot正將部分完整客機拆解，以確保可以補充零件。

Rostec提到，受到制裁影響，波音和空中巴士的飛機永遠不會交付給俄羅斯，外國飛機將退出機隊，我們相信這個過程是不可逆轉的。

截至去（2021）年底，國營Aeroflot的航空機隊近80%由波音和空巴的飛機組成，包括134架波音和146架空巴，還有近80架蘇愷SSJ-100。據統計，自7月底以來，Aeroflot已有多達50架飛機停飛。

航空航天分析師、美國諮詢公司AeroDynamic Advisory董事總經理Richard Aboulafia表示，俄羅斯2030年生產1000 架本土客機的目標，基本上是不可能，「即使他們可以從西方獲得半導體和其他重要零組件，他們也很難生產出幾架噴氣式飛機」。

他補充說，與新的7年計畫相比，俄羅斯和蘇聯其他國家過往共計只生產大約 2000 架大型商用噴氣式客機。

俄國官方一份文件顯示，2021 年俄羅斯飛機工業使用的零件和技術有一半來自國外。

據俄羅斯航空業2030 年發展計畫來看，從2024年開始每年生產20架被稱為 Superjet-New 替代噴氣式飛機及6架中型客機MS-21，2029年生產 72架MS-21。

俄羅斯一直試圖以MS-21打入由空中巴士及波音主導噴氣式飛機市場。同時它正在努力更換 Superjet 的外國零組件，包括由與法國引擎公司賽峰集團（Safran）的合資企業設計的SaM-146。

Rostec 表示，UAC繼續從庫存中生產配備 SaM-146 的超級噴氣式飛機，並將再交付大約 20 架配備這種引擎的噴氣式飛機，其後將使用俄羅斯生產的PD-8 。