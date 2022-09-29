公視《HIHI導覽先生》日前入圍金鐘獎「綜藝節目獎」與「一般節目類節目創新獎」兩大獎項，本周五也迎來第一季最後一集，織品設計系畢業的李霈瑜（大霈）形容搭檔浩子就像花襯衫：「花襯衫你仔細看，它裡面的織品設計是非常的複雜，而且有很多的細節在裡面，可能有小人、可能有動物的線條，是藏在裡面的，我心目中的浩子哥就是很多故事、很多經歷，很有文化的一個人。」她更感激表示：「每次我講一些亂七八糟的東西他都願意接，是最好的搭檔！」浩子先笑著說：「我有的搭檔甚至不講話。」隨後鼓勵李霈瑜：「我覺得你在旁邊，就是一個最好的主持，不一定要很會怎麼樣。」李霈瑜也透露浩子曾傳簡訊給她說：「不要自責，也不要想太多，你在這裡做好自己就好，然後我都會接著你。」讓人感受到浩子溫暖的一面。

在主持與創作音樂都備受肯定的浩子，認為主持他豐富了他的生活，因為可以把主持的開心帶到自己的日常；創作則是「欲死欲死」的狀態，沒有什麼慾望。他坦言：「主持真的會讓我很開心，創作有時候會讓我很傷心，因為靈感怎麼等都沒有，等不到的時候會很沮喪。」浩子自我剖析應該是因為他是雙子座的關係，有時候會有點糾結。他表示在主持《HIHI導覽先生》之前，本來油箱快沒油了，因為這個節目讓他重新認識台灣，又充滿生命力。他稱讚導覽先生們講的故事真的太精采了，讓他有見山不是山的感覺，所以他就會趁休假的時候，帶全家實際走到當地好好吃一遍。李霈瑜在旁作證：「浩子哥他真的就是一有空的就去，然後他會po在節目的群組裡面，跟我們打卡。」浩子舉例：「像基隆有委託行，如果你沒聽過故事，你會覺得那種地方誰要去？去了以後你就會發現，旁邊會有一些美國人的畫面、場景跑出來，跟老闆在喊paraken(划酒拳)，有些美國大兵可能跟女生在那邊調情啊。我自己會有一些畫面跑出來，跟你眼前看的景象完全不同，那就是喝到一定程度就會跑出來。」

聽完一整季導覽先生的故事，2人印象深刻的導覽不盡相同，李霈瑜較關注年紀與她相近的導覽先生與環保主題，她分享：「像是南投「元泰竹藝社」的導覽先生承接家族竹藝事業後，轉型做成了竹牙刷、竹杯子、露營用品還有香氛蠟燭等等，全部都是使用家鄉的竹子，其實砍竹子對於環境是非常OK的，因為竹子長太快了，所以他有環境意識在裡面，再來是，他讓我們台灣的竹製品銷到全世界，還是走年輕的路線，台語也講得非常非常好。」浩子則是對其中一位導覽先生講述研發酸菜白肉鍋的過程頗有感觸，他感動地說：「他(導覽先生)自己種的菜，然後跟銀行借了千萬，我就很納悶說他老婆怎麼會沒跑掉，經過八年多之後，他終於站上一個國際的舞台，獲得米其林界的勳章，錄影那一天剛好他老婆有來，我們就請他老婆也一起上台，我看到他很真誠的一面，在大家面前感謝他老婆，那一刻我覺得做這個節目很有意義，因為有些人一輩子默默的覺得『謝謝你』，但是他沒有一個機會說謝謝你。」浩子眼眶泛淚地表示與老婆一起收看播出時，老婆也感動地說：「哇！這個節目很棒。」

浩子不只對節目有感，也稱讚首次搭檔主持的李霈瑜多才多藝：「她很厲害啊，會分享她（設計）的電影節小物，也會做肥皂送我。」隨即又搞笑地說：「我覺得送肥皂有一點點害羞，用那個肥皂洗澡的時候我會想到這是她送我，我還是放在洗手台那邊洗手，不然我在洗的時候，我就想到這是大霈送的。」不只日常用品，浩子確診隔離期間也有李霈瑜送的鮭魚排陪伴，他回憶道：「隔離的時候，我就把它打開來配紅酒。那一餐好像一個朋友來陪我隔離，因為我不能出去，我很開心也很謝謝這個朋友讓我這樣很豐盛。」李霈瑜透露其實節目籌備第一次見面收到浩子的禮物：「浩子哥有送我精油，因為他看我(鼻子)過敏，從第一天開會的時候他就給我，然後用用用，用掉一罐。」交情從節目延續到生活的兩人除了經常互送禮物外，而且還有個專屬彼此的通關密語：「有鼻子（彼此）真好！」想知道浩子與李霈瑜更多有趣的互動，絕對不能錯過9月30日晚上8點公視台語台《HIHI導覽先生》。