法比歐躺在浴缸內忍受寒風也不喊苦。（Alexander King Chen提供）

國際知名服裝設計師陳科維（Alexander King Chen，後簡稱Alex）與國際導演Adam Hayes 和Nick Hayes聯手製作的時尚電影三部曲今正式全面上線。第3部曲《燃燒重生》（Kill-Burn）由法比歐主演，講述社群媒體如何使人迷失自我的過程。法比歐為了該片不惜在寒流期間不到10度的低溫下，光著身體泡進浴缸中，他即便已經冷到全身在發抖，也敬業完成拍攝。他回憶當時仍不喊苦，還自信說：「這對現場很有幫助！」

Alex的時尚電影三部曲找來曾為《星際大戰》X COVERGIRL、Chanel等經典廣告操刀的英國導演兄弟黨Adam Hayes與Nick Hayes執導。導演們稱對法比歐的第一印象就是「是位極度要求藝術表現還有形塑角色的演員」。導演舉例，因為該片沒有對白，在片中打造的虛擬世界裡，法比歐展現了無比的自信與力量，就好像人們在社群中總是展現自己完美的那一面；而當回到現實時，法比歐顫抖又委屈的神情，也將脆弱的一面表現得惹人同情，被導演盛讚：「他的表演超越了語言和文化！」

而其中一段在松山奉天宮拍攝的入水戲，法比歐必須耐著不到10度的低溫，躺進裝滿水的浴缸裡。導演回憶依舊覺得很不忍心：「我們試圖讓洗澡水熱一點，所以每次都會加熱水，但其實一倒下去就又變冷了。」所以每當轉換鏡位時，法比歐都得重新進入冰冷的洗澡水中，他在片中顫抖的模樣全都是真實的生理反應，敬業態度讓兩位導演也震撼。

法比歐透露，在答應拍攝邀約前，他先看過導演們與Alex合作的第1部電影《無邊界的愛》。他說：「我很喜歡導演們用藝術來討論一些現實的問題，而我也認同社群媒體可能是造成數百萬人抑鬱的主要原因，因為我個人也經歷過這個消極階段。」因此，當有機會參與這樣有公益性質的演出機會時，他二話不說就答應了。

有別於一般劇組的拍攝，因為事前完全沒有任何對白可以參考，演員非常依賴現場的美術、服裝等氛圍營造。法比歐回憶一場必須發狂吼叫的場次：「那場景太棒了！我們在這個充滿瘋狂燈光的歌舞表演中拍攝，我幾乎看不到我周圍其他演員的臉，但我就想像自己好像是被吸到另一個維度，一個空曠、黑暗和可怕的地方。」其演出結果果然張力十足。

這次拍攝讓法比歐收穫甚多，他透露自己也時常檢視個人對社群媒體的關係。「社群軟體可以連結跟拓展很多的視野與人際，然而陰暗面也很多，甚至，如果你不用社群媒體，你彷彿在這個世界上是透明的」。他透露曾經也被社群媒體上的數字影響，不過他會去回憶過去沒有社群媒體時的生活，現在已經能取得平衡。

《燃燒重生》在3大時尚影展都獲得佳績，不僅拿下加拿大時尚影展最佳時尚影片與最佳社會寓意2項大獎，並於克羅埃西亞時尚影展獲得「最佳時尚影片獎」 、倫敦時尚影展獲得「最佳佈景設計獎」的肯定。對此，導演們欣慰表示：「可以跟這麼多有天分的藝術家和演員們合作，讓我們得以把時尚電影的天花板再突破，這部電影的成果真的超出我們預期！」該片於今天起在YouTube頻道「Alexander King Chen」正式上架。