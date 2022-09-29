雲林縣麥寮鄉「麥寮王船祭」祈福遶境開跑，眾人祈求疫情早日消退。（麥寮鄉公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉公所與地方宮廟舉辦5年1科的「麥寮王船祭」系列活動，29日進行王船祈福遶境，於中山鎮安宮廟埕點燃起馬炮，「鎮安號」王船與麥寮拱範宮開山媽祖，將於10月7日至9日連續3天祈福遶境，並由鄉內22間宮廟迎王接駕，與民眾共同祈求疫情早日消退。

「2022麥寮王船祭」系列活動，包括「迎王接旨」、「開斧大典」、「祈福遶境」、「恭送王船」4個階段，目前已辦理「迎王接旨」與「開斧大典」，29日「祈福遶境」由麥寮鄉長蔡長昆、中山鎮安宮主委許世益、麥寮拱範宮主委張克中等人點燃起馬炮正式開跑。

蔡長昆表示，建造1艘王船是非常不簡單的事情，必須集合村莊眾多的人力、物力與財力，有錢出錢、有力出力，團結一致合作無間，才有辦法順利完成。此次王船祈福遶境活動的目標，是希望藉此祈求鄉民身體健康、祛除疫情，讓士農工商都能恢復正常生活，帶動地方經濟的活絡繁榮。

蔡長昆說，從王船的打造，就可見證麥寮鄉的進步，原本是1個偏僻的小漁村，巿區僅3條街，經過眾人的努力，變成今日各行各業蓬勃發展的先進城市，信仰文化的保存以及慶典儀式的創新，都在歷史上達到新的高度，誠摯邀請全台民眾一起來體會麥寮的民俗底蘊與人文風貌。

主辦單位指出，五年千歲信仰源遠流長，巡狩遶境活動，由代天巡狩的王爺率神兵神將、陣頭出巡，今年將於麥寮鄉中山鎮安宮出發，恭請中山鎮安宮五年千歲及拱範宮開山媽祖聖駕，以徒步遶境形式遶行全鄉，沿路清淨地方，為百姓驅瘟除煞，祈求鄉運昌隆、闔家平安。