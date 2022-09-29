今年7月，台北市信義區一處工地發生電擊意外，41歲冷氣工人到院前心跳停止（OHCA），所幸大腦和心臟未嚴重受損，1周後移除葉克膜、3周就康復出院。醫師表示，王先生能夠順利恢復，一大關鍵在於「緊急醫療救護智能平台」幫助醫院及時掌握資訊，提前啟動院內葉克膜團隊，病人到院後立即給予救治，在22分鐘內就完成葉克膜裝設。

衛生福利部與內政部自110年啟動「緊急醫療救護智能平台-救急救難一站通計畫」，由救護人員即時回傳病人生理數值資料，讓醫療團隊及早擬定醫療計畫，搶救生命零時差。衛福部今舉辦成果展示會，由全國首家示範醫院、台北醫學大學附設醫院展示運作方式與效益，並邀請全國醫院觀摩平台成果。

衛福部常務次長石崇良指出，急性心肌梗塞、急性腦中風、重大創傷都是「需要和時間賽跑」的疾病，目前該平台已完成OHCA、重大創傷的「到院前救護紀錄表」與「到院後醫療資訊系統」資料整合。衛福部醫事司司長劉越萍表示，過去消防端和醫療端得靠打電話、無線電聯繫，預警功能不足，現在透過資料交換及串接，可減少人工的負荷。

北醫附醫急診重症醫學部主任侯甚光指出，救護現場提供精準有效的資訊，往往是病人得到最適當治療的關鍵因素之一；據110年統計，北醫附醫OHCA病人恢復自發性循環（ROSC）比率為35％，高於全國醫學中心的31％、全國醫院21％，未來如何將緊急醫療救護智能平台推行到全國醫院，是需要持續努力的目標。

急診醫學會理事長許建清說，緊急救護就像跑馬拉松，一棒接著一棒，雖然急診和消防已經培養很好的默契，實務上運作順暢，但資訊上有很多斷點，這個計畫有助於解決這個痛點，希望未來能推行至全國各醫院，救治病人會更加順暢。