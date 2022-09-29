新北市消防局為提升同仁面對高樓層建築火災應變能力，由各大隊執行效能測驗，擬以2車6人模式，帶隊官依照ERCA指揮官訓練。（消防局提供）

新北市消防局為提升同仁面對高樓層建築火災應變能力，由各大隊執行效能測驗，擬以2車6人模式，帶隊官依照ERCA指揮官訓練。（消防局提供）

新北市消防局為提升同仁面對高樓層建築火災應變能力，由各大隊執行效能測驗，擬以2車6人模式，帶隊官依照ERCA指揮官訓練。（消防局提供）

新北市政府消防局為提升同仁面對高樓層建築火災應變能力，由各大隊執行效能測驗；為求貼近大隊各單位實務需求，擬以2車6人模式，帶隊官依照ERCA指揮官訓練，俾利資訊掌握及落實各層級指揮交接，於地面層指揮並落實救災小組長機制。

本次測驗假新莊區裕民分隊進行訓練流程，係自全員到達現場下車起、指揮官回報、梯間佈線、滅火、破門、搜索患者至Mayday流程完成為止。其項目包含「人員安全管理」、「指揮部署」、「現場部署」、「個人暨團隊戰技」暨「MAYDAY機制」。

第二大隊轄區涵蓋新莊區、五股區、泰山區及林口區四大行政區，共11分隊，為全面提升集體戰力，於111年9月26日至111年9月30日，辦理常訓普測；共劃分10梯46組，共計276人次，力求全體動員。測驗過程大隊各級幹部依規定前往督導，實則鼓勵同仁落實要求，安全為上。希望同仁除爭取績效外，更要明白本次測驗的目的，在於做好準備以因應之。

普測期間本局主任秘書特率搶救科、訓練科及特搜大隊前往督導，希望藉由測驗的制式標準，讓相關訓練效率大幅提升，以確保市民安全！