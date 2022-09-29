國民黨基隆市長參選人謝國樑29日上午邀前交通部長葉匡時陪同，拜會國民黨議會黨團，共同討論謝國樑提出的「Let’s go電動機車」政見。謝國樑向國民黨籍的議員說明政見如何實現，並期盼黨團支持，未來也將成立專案小組，落實這項政見。

謝國樑表示，「Let’s go電動機車」這項計畫，將以「專案小組、專案生產」來執行，每月將分批交貨，四年目標達到發放5萬台。他進一步解釋，經費部分每部電動機車補助3萬元，並爭取中央補助1萬元，並以4萬元的預算和電動車廠商進行比價與溝通生產專案，量身打造專屬基隆青年的電動機車。

謝國樑指出，自他提出這項計畫後，花了很多時間在說明這項政見的初衷跟未來實現的方式。除了結合環保與公益，配合老舊機車汰換獎勵及青年志工回饋之外，最主要是希望減輕年輕人的負擔，後續也會成立專案小組，在葉匡時的領導下執行這項計畫。

葉匡時表示，他曾陪同謝國樑至高雄拜訪電動機車廠商，他認為，台灣往淨零碳排的方向走，若基隆帶頭推動電動機車，將有助國內廠商，同時，電動機車透過雲端做智慧聯網，對基隆邁向智慧城市是非常重要的步驟。

基隆市議員張芳麗表示，基隆市議會黨團將全力輔助「Let’s go電動機車」計畫施行，希望透過該計畫，可以加速達成「淨零碳排」的目標，讓基隆成為綠色環保的海洋城市。

基隆市議員藍敏煌指出，這個計畫主要有三大目標，第一、協助青年減輕負擔，第二、打造基隆市成為低碳環保城市，第三、鼓勵年輕人投入公益服務的行列；而對於大家最關心的預算問題，也絕對沒問題，是完全可行的。