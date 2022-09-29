第8屆「屏東粄條文化節」29日登場，縣長潘孟安（中）當場炒粄條成最佳代言人，強調今年以吃帶遊推出5條主題小旅行。（謝佳潾攝）

第8屆「屏東粄條文化節」29日登場，縣長潘孟安（左）當場炒粄條成最佳代言人，強調今年以吃帶遊推出5條主題小旅行。（謝佳潾攝）

第8屆「屏東粄條文化節」29日登場，縣長潘孟安（左）當場炒粄條成最佳代言人，強調今年以吃帶遊推出5條主題小旅行。（謝佳潾攝）

屏縣府29日舉辦第8屆「屏東粄條文化節」記者會，縣長潘孟安當場炒粄條成最佳代言人，他說，今年活動不同以往，不僅以吃帶遊推出5條主題小旅行，還將於10月1日在恆春三山國王廟舉辦粄條大燴炒快閃活動，盼藉美食促成尋根之旅。

潘孟安說，粄食是客家的傳統常民美食，為讓大家更認識屏東六堆的飲食文化，今年活動有別以往，不再僅是大型聯合展售市集，而是改小旅行的方式以吃帶遊，透過美食帶路把遊客帶進店家、品嘗客庄好味道。

潘孟安介紹，此次小旅行有「屏粄可可鴞遙遊旅」、「左堆古厝Hi粄遊」、「高樹神獅石粄遊」、「老街潮味福粄遊」和「哈克寶石尋寶遊」等5條共30梯次的主題遊程，將於10至12月推出，體驗價僅580元超划算。

此外，縣府還將於10月1日在恆春西門三山國王廟舉辦「粄條大燴炒快閃活動」，潘孟安說，三山國王廟是客家族群的信仰中心，但當地客家文化流失已久，因此特別將開場活動移師恆春舉辦，在發展文化觀光的同時也達到尋根目的，屆時將有數名主廚大會師，共同創造36道粄食。

縣府指出，遊客只要實際走闖合作店家、完成指定優惠任務並拍照打卡，就有機會抽iPhone與住宿券，另加碼推出「消費滿額贈限量織帶鑰匙圈」促銷活動，凡在指定合作店家消費滿200元，即可獲贈限量版「粄條三兄弟」鑰匙圈，共有5種款式可蒐集，數量有限，贈完為止。

縣府表示，縣府從2015年創辦「屏東粄條文化節」以來，成功打造出「粄條三兄弟」品牌，也就是客家面帕粄、閩南粿仔及新住民河粉，屏東是族群融合的寶地，連美食文化也是如此，活動8年來不僅輔導逾100家次粄條店家，還累計創造逾5000萬產值及周邊效益。