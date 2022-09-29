918強震造成台東縱谷地區民宅受損，內政部次長花敬群29日至池上鄉、關山鎮民宅勘災。（蔡旻妤攝）

918強震造成台東縱谷地區民宅受損，內政部次長花敬群29日至池上鄉、關山鎮民宅勘災。他說，內政部設立專戶協助民眾重建家園，包含集合住宅最高補助450萬元、獨棟透天資格放寬最高補助50萬元，並提出租金補貼與修繕貸款的相關配套措施，盼民眾早日回歸正常生活。

花敬群表示，918地震發生後，內政部立即協調建築師、技師及縣政府，經徵得屋主同意後，將緊急評估、耐震評估及補強一併辦理，包括提供民眾1.5萬元耐震初步評估補助及弱層補強最高補助450萬。

內政部允諾，只要有居住事實提出水電證明即可申請，無須提供建照與所有權狀，集合住宅將補助總工程經費45％，以450萬元為上限，針對花東地區建築物多為透天厝，首度將獨棟透天住宅納入補助，最高補助50萬元。

另外針對整建維護，政府全額補助規畫費，並部分補助工程費，如為危老重建也另有補助。相關配套措施包含房屋整修時的租金補貼及弱勢加碼，以及修繕貸款償還年限最長15年，最高額度80萬元。

台東917、918強震造成縱谷鄉鎮包含池上、關山、鹿野許多民宅受損，尤其池上約有110間民宅受損，另關山鎮電光里、里壠里民宅也受損嚴重。蔡英文總統日前至台東勘災時，指示由內政部協助辦理。