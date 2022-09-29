台灣運彩xT1聯盟29日舉行2022-23賽季啟動記者會，宣告新球季口號「歡迎光臨T1宇宙」，例行賽10月29日開打，10月14日到16日先在新新北市新莊體育館進行熱身賽，各隊磨刀霍霍，新球季都想為冠軍拚盡全力。

T1聯盟會長錢薇娟表示，元年賽季在風雨中完成，休賽季期間聯盟與球隊也做了很多事要讓聯盟發展更好，各球團進行戰力補強，招了很多年輕好手，也在跨聯盟賽事取得冠軍，且4強隊伍有3隊來自T1的好成績，「國內最強本土在T1，新賽季仍會讓大家看到很棒的饗宴。」

T1賽季元年冠軍高雄全家海神球團執行長李偉誠表示，各隊季外補強後，戰力更完整，相信比賽會更精彩，形成6強爭霸的局面，球員們看到來自同一聯盟的台啤英熊、新北中信特攻、台南台鋼獵鷹、桃園雲豹及台中葳格太陽的好表現，大家也很想回到場上，新球季唯一目標就是全力完成2連霸。

上季亞軍台中葳格太陽，本季新加入從PLG桃園領航猿轉戰T1的禁區助力溫立煌，球員蘇奕晉表示，球隊目前磨合還不錯，新進球員溫立煌和SBL轉戰過來的盧冠軒都是本來就關係不錯的好友，新人如董永全實力也不錯，還是期待新球季經過整合後有不錯成績。

T1聯盟2022-23賽季開幕戰10月29日由元年賽季冠軍高雄全家海神，作客球迷票選年度最FUN主場新北中信特攻，10/14到16日於新北市新莊體育館進行熱身賽，6隊各出賽兩場，每日賽事不清場，熱身賽首日因為是平日，聯盟也推出上半族、學生「買一送一」活動，另有「球團應援票」，購買該票券的勝隊球迷，隔天可以再進場看一天，9月30日全家網路售票系統開賣。