25歲女星竇靖童是天后王菲和大陸搖滾樂手竇唯的女兒，在王菲和竇唯離婚後跟在媽媽身邊長大，承襲超強音樂實力外，性格也一樣酷到不行，母女之間互動也常常引起討論；最近竇靖童到巴黎時裝周看秀，有時尚博主把竇靖童穿搭傳給王菲看，王菲只回2字讓粉絲被媽媽超真實反應笑歪。

竇靖童追隨天后媽王菲腳步踏入演藝圈，除了在音樂領域展現非凡天賦，近年也跨足戲劇圈，近日更受邀到巴黎時裝周看秀，越來越有明星氣場；今（29日）有時尚博主分享竇靖童在巴黎看秀穿搭，穿著深V黑皮衣，鎖骨下身材若隱若現，活脫是個有個性的酷妹。

王菲看到女兒在時裝周看秀造型，只簡單回應嘖嘖2字。(圖/ 摘自新浪娛樂微博)

王菲回應也讓粉絲都笑歪。(圖/ 摘自新浪娛樂微博)

有趣的是，該時尚博主發文外還把竇靖童看秀造型傳給王菲，在文章底下曬出和王菲的對話截圖，稱「我菲已簡評」，照片中王菲只回2字「嘖嘖」；大票粉絲被王菲超真實反應笑歪，「有這樣的媽媽好酷呀」、「母女就是母女，回覆很real」、「她（王菲）就是愛開玩笑」。

竇靖童是王菲當年嫁給竇唯的最大主因，王菲1996年懷孕後便飛到北京結婚，但兩人婚姻卻在竇唯出軌攝影師後劃下句點，1996年6月公布離婚消息，竇靖童撫養權歸王菲；據悉，竇靖童的名字是竇唯與王靖雯（現改名王菲）之女的意思，但王菲曾透露「靖」是平安的意思。