桃園市長鄭文燦表示，國慶晚會睽違3年回到桃園，精彩節目展現台灣多元文化。（蔡明亘攝）

立法院長、慶籌會主委游錫堃今日穿上慶籌會服裝出席國慶晚會宣傳記者會。（蔡明亘攝）

今年國慶以「守土衛國、你我同行」為主題，10月9日晚間在桃園市大園區陽光劇場舉辦國慶晚會，開放民眾自由入場，進場即可獲得國慶限量紀念加油棒，憑桃園市民卡還可抽電動機車、日本機票等。桃園市長鄭文燦表示，國慶晚會睽違3年回到桃園，精彩節目展現台灣多元文化，為國慶盛事揭開序幕。

立法院長、慶籌會主委游錫堃、僑委會副委員長呂元榮、內政部政次暨慶籌會秘書長陳宗彥與鄭文燦等人，加上藝人許富凱和王彩樺，今共同出席記者會為國慶晚會宣傳。

游錫堃表示，桃園為國門之都，許多重要國家建設都在此推動，今年國慶主題為「守土護國、你我同行」，象徵全體國人要不分彼此共同保護台灣，晚會節目相當精彩，他代表慶籌會邀請民眾參與。

呂元榮也說，今年預計有1500名僑胞返台參加晚會，僑委會將透過直播向全球僑胞分享節目，僑委會也和桃市府規畫半日遊，帶返台僑胞參訪桃園景點吃美食，一起促進疫後經濟。

鄭文燦指出，今年國慶晚會在桃園陽光劇場舉辦，最多可容納1.5萬人，且緊鄰桃園機場捷運A17領航站，交通十分方便，周邊還有橫山書法藝術館等景點可造訪。晚會節目豐富，展現台灣多元文化魅力外，也接軌流行音樂，為國慶盛典揭開序幕。

桃市府觀光旅遊局說明，國慶晚會將於10月9日下午4時30分起開放民眾自由入場，進場即可獲得限量國慶紀念加油棒，憑桃園市民卡還可抽電動機車、澎湖或金門機票，以及台日不限航點經濟艙機票等好禮，現場還會免費發放2000張樂天桃猿10月10日主場外野球票。

觀旅局分享節目安排，龍潭愛樂管弦樂團將迎接民眾入場，由原林藝術舞集開場，中場請來僑胞合唱團帶來動人歌聲。藝人卡司更是星光熠熠，最美歐巴桑陳美鳳、保庇天后王彩樺、金曲歌手許富凱、嘻哈天團玖壹壹及人氣歌手陳芳語、舒米恩、黃宇寒、樂天女孩等人將接力演出。

此外，陽光劇場周邊道路屆時將實施交通管制，領航北路四段、大成路二段、大豐四街禁止一般車輛進入，民眾可利用大眾運輸前往桃園高鐵站，轉乘桃捷至A17領航站後前往會場，開車民眾可停放至高鐵站前廣場臨時停車場，再轉搭免費接駁車前往。