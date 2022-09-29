今天（9月29日）下午，大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發佈會，大陸國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒介紹，大陸十一國慶假期臨近，人員流動和聚集增加，疫情傳播風險加大。

米鋒表示，要毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，嚴格落實第九版防控方案和九不准要求，科學精準抓好疫情防控工作。堅決防止簡單化、一刀切和層層加碼，引導人員安全、有序流動。

米鋒表示，要始終做好個人防護，堅持戴口罩、勤洗手、多通風、少聚集，主動關注和嚴格遵守當地疫情防控要求。