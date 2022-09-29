美股道瓊指數反彈大漲548點、終止連6黑，不過台股今(29)日走勢震盪，早盤一度大漲185.22點，因投資人追價意願不高，終場漲勢收斂僅上揚68.19點、收在13534.26點。值得注意的是，今日盤中多檔個股都突然有大單敲進，推升股價瞬間拉高，但隨後又拉回原本的股價，此現象引發討論，有網友則說，這些股票要是有人當沖跟單，可能損失慘重。

投資達人「權證小哥」在臉書貼出多張個股截圖，包括福懋、佳世達、中華、台達化、華夏、仁寶、中碳、福壽、東聯、英業達、華邦電、微星等多檔個股盤中股價瞬間拉高，隨後又拉回原本的股價，讓他驚呼這是「肥手指！」；知名Podcast「股癌 Gooaye」粉專同樣發起相關討論，曬出多張個股截圖，直呼「有人看得懂嗎？」

底下網友則留言表示，「這圖真可怕，這些股票要是有人當沖，直接雙巴」、「這根當沖盤中做空死一堆，追多又死另一堆」、「哈官股當沖嗎？沒人追倒貨」、「拉高出貨沒毛病」、「感覺真的是肥手指，按錯」、「該慶幸的是肥手指到的都是價位跟量少的小型股」、「被肥手指的訊號彈騙了，今天已進場抄低」。

所謂胖手指失誤（Fat-finger error）是指金融市場中，因鍵盤、滑鼠誤操作而造成的錯誤交易，其中最有名的事件，是富邦證券2005年6月營業員下錯單把八千萬買單輸成八十億元，造成多檔個股漲停，該筆錯帳金額創下台股史上最高紀錄。