全新花車今天園區遊行亮相，搭配華麗舞者，相當亮眼。（王志偉攝）

疫情衝擊觀光業，終於等到疫情逐漸穩定，中央也宣布自10月13日起擴大國境開放，花蓮觀光也已思考擴大宣傳，花蓮遠雄海洋公園總經理沈建劭分析，蘇花改通車後改變東部觀光模式，自駕出遊者多，趁著海洋公園邁入20週年，已打造全新主題花車、更新遊憩設施，等著更多遊客到訪，疫情後預估遊客量能成長3至5成。

中央宣布國境開放，入境免居家隔離0＋7，每週入境人數15萬人次，並開放非免簽證國家入境，入境觀光取消旅行社出團禁令等。觀光業引頸期盼，希望引來更多遊客消費。

遠雄海洋公園總經理沈建劭分析近年的遊客消長，2020年蘇花改通車，原本預期遊客會湧入花蓮，沒想到同年3月遇上疫情，遊客量起伏很大，甚至去年疫情達到3級警戒；不過整體來看，國旅市場是變得更好，尤其是花東市場蓬勃發展，旅遊業對花東市場相對看好。

沈建劭表示，這兩年，疫情起伏，疫情下花蓮仍是國旅熱門地點，以今年觀光局推出的悠遊國旅方案來看，整個花東市場不管是在旅宿業或是觀光樂園申請補助，花東都是獨佔鰲頭；加上蘇花改通車，現在自駕很方便，不用像以前要搶火車票，旅遊發展這幾年1、2年感受較明顯。

遠雄海洋公園自2002年開幕至今已20年，提供在地就業職缺，也超過1200萬名遊客入園遊玩，為迎接20週年慶，花車遊行全新亮相、華麗再升級，同時也擴充遊樂園設施，海底王國的3個遊樂設備更新，區域主題也會調整，預計10月封館，明年春節前開幕，迎接疫情後遊客到訪。