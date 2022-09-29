過去曾有外國網站調查，發現台灣人「平均破處年齡」為18.9歲，在全球破處年齡排行倒數第14名，可說是敬陪末座。一位女網友好奇詢問，「22歲還是處很稀有嗎⋯」，表示跟熟悉的朋友聊天、網路交友時，對方對她沒有性經驗都感到相當驚訝，讓她感嘆自己是不是異類，沒想到意外釣出許多人共鳴，甚至不少人表示即將轉職魔法師！

原PO在Dcard發文表示，自己22歲還沒有性經驗，比較熟的朋友得知此事後，很驚訝的回應「蛤？我一直以為妳已經有經驗欸」、「妳感覺不太像處女啊！」等，就連線上交友時，對方知道後也相當驚訝，讓她直呼「瞬間覺得我是異類嗎⋯⋯有需要那麼驚訝嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「交友軟體上，遇到主動聊性事，想把話題帶到兩性之間，問妳私密問題之類的…這種人大部分不是好人哦」、「交友圈不同狀態不一樣吧，我身邊一堆22歲還母單的，完全還沒到論及第一次的狀態」。

另外也釣出不少人坦言沒有性經驗，「我也是，看要不要30變成魔法師啊」、「我快27了，感覺三年多以後的晉級考試蠻穩的」、「即將23的母單處女的我：連男友都沒有，何來的第一次」、「我明年也要轉職成大法師囉」、「最近聽到的是一位超正的女生，36歲母胎單」。

事實上，30歲沒性經驗會轉職魔法師的說法，源自日本2006年的漫畫《萌系魔法師》，劇情提到30歲還有童貞的話就會轉職成魔法師，結果引發網路討論、成為年輕人的流行文化，漫畫改編日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》更以此為劇名，一度吸引熱議。