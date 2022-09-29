大陸國防部稱中國海軍邁入三航母時代。圖為中國首款艦載機殲-15飛機在航母遼寧艦上起飛瞬間。（中國航空工業提供資料照）

大陸官方「國防部發布」消息，29日下午大陸國防部舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校答記者問。針對 最近有關媒體對中國海軍首艘航空母艦遼寧號服役10年來中國海軍航母建設有一些報導。遼寧艦服役10年來，中國海軍航母建設實現了從無到有、從改裝到國產的發展跨越，邁入「三航母時代」。

譚克非說，這十年，中國海軍緊緊圍繞擔負的使命任務，積極探索航母編隊兵力運用方式，常態組織作戰能力生成訓練，深化拓展遠海實戰部署研練，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，堅決維護世界和平與發展。

據報導，25日是中國首艘航母遼寧艦服役10周年子，2019年中國首艘國產航母山東艦服役，先後完成跨區機動、編隊戰術等訓練任務；今年6月下水的福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航母，目前正在按計畫開展系泊試驗。

10年來，中國航母從無到有、從改裝到國產、從滑躍到彈射的升級跨越，創造「中國速度」，邁入「三航母時代」。前不久，渤海某海域，載著殲—15艦載戰鬥機的遼寧艦，採用輪轉出動的方式分批次起飛，在空中完成戰鬥任務交接後循環著艦，實現殲—15艦載戰鬥機出動和回收間隔時間、再次出動準備時間、同時放飛架次等多項突破。