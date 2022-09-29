美國一名健美運動員布拉德利馬丁（Bradley Martyn），因壯碩的身材和超明顯的八塊腹肌爆紅，在社群平台擁有419萬粉絲，他時常透過Instagram分享他健身的日常，近日他嘗試與辣妹共同完成一項高難度的動作，不料一個重心不穩，導致辣妹踩著鐵片直接掉到他臉上，畫面相當可怕。

馬丁近日在Instagram分享一則影片，畫面中他躺在健身房的器材上，胸口放著一個槓片，一位身材很好的辣妹扶著器材往上踩，直到完全站在馬丁身上，馬丁才抓著槓片的兩端將辣妹慢慢舉起，不過在這過程中馬丁的手臂不斷顫抖，有些無法完全掌握力道的樣子，下一秒辣妹嘗試蹲下，意外就此發生，馬丁支撐不住鬆手，這讓女生連帶槓片直接踩在他的臉上，整個人跌坐在馬丁身上，以倒栽蔥的姿勢摔落地面。

馬丁無奈形容：「這就是手機砸到你臉上的感覺。」許多看到影片的網友留言：「她還好嗎」、「這是不同的等級」、「天啊，好痛」。該影片獲得21.1萬讚，有477.3萬的瀏覽量，馬丁透露事後有去急診室醫治，臉上縫了10針，差點就要毀容，幸好牙齒沒有大礙，一起完成特技動作的女子也沒有受傷，他曬出醫護人員處理過的傷口，畫面怵目驚心；事實上這不是馬丁第一次嘗試特技動作，他之前也有做過該動作，並與踩上槓片的女子配合不錯，怎料這次出意外，讓他被砸傷。