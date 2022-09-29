取自蔡英文臉書

10月13日起，入境居家檢疫措施0＋7天確定上路！蔡英文總統今天表示，這代表一個新階段的開始，隨著疫情不再影響生活，我們更要全力投入後疫情時代「拚經濟、拚復甦」，她已指示各部會，務必做好各項準備，迎接國門開放，也積極吸引國際朋友來台灣，讓台灣恢復與國際間的往來交流。

蔡英文表示，她要向大家報告好消息，行政院長蘇貞昌及指揮中心今天宣布，10月13日起，入境居家檢疫措施0＋7天（7天自主防疫，免隔離），確定上路！這代表，從國外回到台灣，不必再強制隔離，只要自主防疫七天，都可以自由活動。

她說，這也代表面對疫情這一場戰役，台灣將進入到最後的階段，這是全體國人一起努力防疫的成果，更要感謝防疫團隊，以及許許多多無名英雄，不眠不休的付出，才能讓台灣克服疫情的挑戰。這更代表一個新的階段的開始，隨著疫情不再影響生活，我們更要全力投入後疫情時代，台灣發展的關鍵時刻。

蔡英文強調，未來將「拚經濟、拚復甦」，她已經指示各部會，務必做好各項準備，迎接國門開放，也積極吸引國際朋友來台灣，讓台灣恢復與國際間的往來交流。

她說，指揮中心經過這一周的觀察，目前病例數未超過二周前低推估高峰，國內上周確診數較前週降低3％，且重症率未增加、致死率降低，所以政府決定國門將朝穩健開放邁進。同時，我們會持續加強國人疫苗保護力。

今天，政府採購的Moderna次世代疫苗，第四批60.5萬劑已經抵達，她呼籲，符合資格的國人，都可以接種施打。「謝謝大家的共同努力，我們繼續一起為台灣來拚！」