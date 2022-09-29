因疫情影響，睽違三年的地中海國家腎科醫學年度盛會—「第五屆地中海腎臟學會年會」(5th Congress of Mediterranean Kidney Society, MKS 2022)在9月29日至10月2日於克羅埃西亞的杜布羅夫尼克(Dubrovnik)重新登場，新穎生醫(6810)今(29)日表示，透過當地經銷商推薦的醫檢界權威Marijana Vucic Lovrencic教授獲選以口頭報告方式，發表採用DNlite-IVD103針對一型糖尿病患者所做的臨床研究論文。結果顯示，DNlite-IVD103可應用在一型糖尿病患者腎功能惡化風險評估，達到有效的預測與監控。

這是DNlite-IVD103繼在台灣、歐洲二地不斷延展相關適應症與長期追蹤研究後，再次成功的跨國驗證，也是全球首度發表DNlite-IVD103用於一型糖尿病患的臨床研究，董事長曾錙翎將親自參加並與Marijana Vucic Lovrencic教授進一步討論，希望爭取使用該臨床數據讓DNlite-IVD103能擴大法規應用，納入一型糖尿病患。

曾錙翎表示，DNlite-IVD103是全球第一個應用於預防糖尿病腎病變快速惡化的ELISA檢測試劑，2020年2月即取得歐盟上市許可，並與多個區域經銷商完成簽約，但因新冠疫情爆發致使歐洲市場的推廣受到影響。此次藉由參加MKS年會，不僅可重新強化與當地經銷商的互動，也能直接爭取關鍵意見領袖(KOL)的支持。例如發表口頭報告的Marijana Vucic Lovrencic教授，對該國醫檢實驗室是否採用DNlite-IVD103做為常規醫學檢測，扮演舉足輕重的角色。

曾錙翎進一步表示，這次除了配合克羅埃西亞經銷商安排的行程外，將再到塞爾維亞，逐一拜訪當地經銷商提供產品試用的五家醫院，希望透過直接與客戶溝通交流，提升對DNlite-IVD103的興趣與肯定，積極爭取醫院客戶的正式訂單，帶動營收表現，推升整體營運的穩健成長。