聊天不只講求技巧，更要懂得投其所好，才能成功打開對方的話匣子。《搜狐網》運勢專欄分析12星座最反感的聊天語錄，其中金牛最討厭別人問「在嗎」、巨蟹無法理解回傳「哦哦」的用意、尬聊真的會讓天蠍很尷尬。

【牡羊座】

牡羊座是很直接的星座，對他們來說，喜歡的人就算只是回傳表情符號，他們也有動力跟對方繼續聊下去，但如果是不喜歡的人傳訊息，就算內容再有趣，他們也懶得回應。

【金牛座】

金牛座是很注重時間觀念的星座，他們最反感的聊天語錄就是「在嗎」，不出意外的話，自己接下來幾十年都會在，有什麽事情直說就好。

【雙子座】

雙子座最討厭在聊天過程中看到省略號「...」，他們覺得這是對方對自己感到很無語的表現，就算對方沒有這個意思，他們也懶得再深究對方打省略號背後的意義，只會默默地關閉聊天視窗。

【巨蟹座】

巨蟹座一直無法理解別人回傳「哦哦」是什麽意思，他們是很重利益的星座，認為看到訊息不回覆是很沒有禮貌的行為，但只回個「哦哦」，是更加奇怪的行為。

【獅子座】

獅子座是典型的急性子，不管做什麽事都雷厲風行，就連聊天也不例外，若遇到那種聊著聊著就不見的人，會讓他們覺得很無奈。

【處女座】

對處女座來說，有人來找自己聊天就很不錯了，何必挑三揀四。

【天秤座】

聊天時對方不懂裝懂，只會讓天秤座覺得很無奈，他們認為有不懂的地方可以直說，這並不是一件丟臉的事情。

【天蠍座】

天蠍座最無法招架的聊天方式就是尬聊，像是今天天氣真好、你現在在幹嘛等，都會讓他們頭很痛。

【射手座】

射手座認為聊天就好好聊，像人身攻擊等莫名其妙的話大可不必，這只會讓他們覺得很反感。

【摩羯座】

摩羯座最討厭興致勃勃地想跟對方分享一件事情時，對方卻回覆「你居然現在才知道」，簡直就是狠狠的朝他們潑了一盆冷水。

【水瓶座】

水瓶座特別無法接受對方回覆「好吧」，這樣的表現會讓他們認為，對方是不是覺得跟自己聊天是一種困擾。

【雙魚座】

雙魚座的性格捉摸不定，不論你在聊天的時候打了「哦哦」、「好吧」，還是省略號，只要他們不喜歡，就會直接嗆回去。