大陸官方「國防部發布」消息，29日下午大陸國防部舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校針對報導，近期美國務院通過批准對台軍售項目加大挺台力度，美加軍艦過航台灣海峽，美參議院外委會審議通過「2022年台灣政策法案」，其中包括向台提供軍事融資、加速處理對台軍購請求等條款。譚克非表示，堅決反對、反制美方涉台錯誤行徑。

譚克非指出，美方有關行徑嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美兩國兩軍關係，對此高度關注、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

一段時間以來，美方一些人違背國際法和國際關係基本準則，違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，背棄在台灣問題上對中方的嚴肅政治承諾，頑固抱守「以台制華」策略，不斷虛化掏空一個中國原則，加強美台軍事勾連，慫恿支持民進黨當局加劇兩岸對立對抗，這一系列挑釁行徑十分危險、危害極大。

台灣問題是中國內政，事關中方核心利益。對於美方涉台錯誤行徑，將予以堅決反制。奉勸美方停止與臺灣民進黨當局的軍事勾連，否則將承擔由此造成的嚴重後果。